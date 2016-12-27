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Мирча Луческу привычкам не изменяет: куда полетит «Зенит» этой зимой
Спорт

Мирча Луческу привычкам не изменяет: куда полетит «Зенит» этой зимой

Вчера 9:38
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Мирча Луческу привычкам не изменяет

Санкт-Петербург, 27 декабря. Главный тренер питерского «Зенита» Мирча Луческу — тренер старой школы, приверженец традиций и взвешенных подходов к каждому из пунктов подготовки команды к регулярным состязаниям. Будучи главным тренером донецкого «Шахтера», Мирча выработал свой вариант межсезонных сборов. Как правило, в зимний перерыв это были насыщенные товарищескими матчами, зачастую в рамках различных кубков и турниров, выезды в ОАЭ, Испанию и Турцию. Летом Луческу отдает предпочтение Австрии и Швейцарии с их уместным для жаркого времени года климатом и изобилием спарринг-партнеров.

Как оказалось, сменив клуб, знаменитый румынский тренер не отказался от своих привычек. Как сообщил наш источник в «Зените», после того как команда 9 января соберется после новогодне-рождественских каникул, питерцы первым делом отправятся в Объединенные Арабские Эмираты. Где их ждет товарищеский турнир, хотя, как подсказывает опыт, не исключены и дополнительные матчи вне кубка. Затем наступит испанский период, и тоже с неформальным, зато насыщенным и богатым на матчи состязанием. Как и в случае с «Шахтером», избран небольшой городок неподалеку от Мурсии. Выбор объясняется просто, в Мурсии имеется небольшой аэропорт, кстати, полувоенный, НАТОвский, зато с международным статусом.

Финальную стадию подготовки к футбольному 2017 году «Зенит» проведет в Турции. Выездной лагерь питерцев разместится в уникальном в своем роде отеле «Мардан Палас». Это плод представлений о комфорте и роскоши бывшего хозяина Черкизовского рынка Москвы Тельмана Исмаилова. Гостиница с роскошной кухней, комплексом СПА и прочими восточными диковинами названа в честь его отца — Мардана. Расположен комплекс на границе цивилизованной и дикой частей большой Антальи. Большой плюс этого отеля заключается в том, что в нескольких километрах от «Мардан Паласа» расположен комплекс «Мардан Спор» с отличными футбольными полями. С приличными спарринг-партнерами из стран бывшего СССР, Германии, Скандинавии и даже Африки и глубинной Азии недостатка в этих местах тоже традиционно не наблюдается.

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Руслан Мармазов
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