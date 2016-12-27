Донбасс будет получать гуманитарную помощь от МЧС в 2017 году

Москва, 27 декабря. МЧС России продолжит оказывать Донбассу гуманитарную помощь в 2017 году. Об этом рассказал глава ведомства Владимир Пучков.

По словам Пучкова, в следующем году МЧС также планирует оказывать помощь ЛНР и ДНР. Он также напомнил, что в конце декабря в Донбасс была направлена 59-я колонна МЧС с гуманитарным грузом.

Кроме предметов первой необходимости и еды, спасатели доставили в республику новогодние подарки.

Напомним, с середины августа 2014 года по настоящее время в ДНР и ЛНР было доставлено свыше 65 тысяч тонн гуманитарной помощи.