Глава ЛНР Плотницкий поздравил спасателей с профессиональным праздником

Луганск, 27 декабря. Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий поздравил с Днем спасателя сотрудников МЧС ЛНР, назвав их героями нашего времени.

В поздравительной телеграмме главы ЛНР подчеркивается, что военный период 2014 года был перенасыщен для республики чрезвычайными ситуациями. Этот год стал для сотрудников МЧС годом серьезных испытаний.

«Несмотря на всю опасность работы во время боевых действий, вы демонстрировали профессионализм, преданность интересам дела и личное мужество», — подчеркивается в сообщении Плотницкого.

Во вторник в России отмечается День спасателя. 26 декабря 1995 года первый президент РФ Борис Ельцин подписал указ «Об установлении Дня спасателя Российской Федерации», в котором предписывалось отмечать этот день 27 декабря.