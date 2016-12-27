Система Android Pay заработает в России в 2017 году

Москва, 27 декабря. Пользователи гаджетов на платформе Android в 2017 году смогут делать покупки с помощью своих смартфонов, как сейчас пользователи продукции Apple. Об этом пишут «Известия».

Правда, чтобы расплачиваться в магазинах с помощью телефона, надо чтобы оборудование было оснащено чипом NFC (Near Field Communication), — делает важное уточнение издание.

Как отмечают специалисты, подобный инновационный способ оплаты считается перспективным в силу высокого уровня безопасности и удобства. «Мы уверены, что платежи с помощью телефона будут пользоваться большой популярностью», — сообщили представители «Альфа-банка».

Эксперты считают, что Android Pay в России ждет большое будущее, так как смартфоны на Android эксплуатирует девять пользователей гаджетов из десяти.

