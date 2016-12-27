FAN-TV Лента новостей
Белоярская АЭС начнет производство материалов для ядерной медицины
Технологии

Белоярская АЭС начнет производство материалов для ядерной медицины

Вчера 8:45
101

Белоярская АЭС начнет производство материалов для ядерной медицины

Екатеринбург, 27 декабря. Уже в 2018 года на расположенной в Свердловской области Белоярской АЭС может быть начало производство радиоактивного кобальта-60, который востребован в отечественной и мировой ядерной медицине. Подготовка к производству медицинских материалов осуществляется в рамках перспективных российских и международных проектов.

Производство кобальта-60 предполагается осуществлять на реакторе на быстрых нейтронах БН-600, работающего в составе Белоярской АЭС. 

«Именно такой высокоактивный кобальт востребован на мировом рынке для нужд ядерной медицины — лечения раковых заболеваний и стереотаксической хирургии», — уточнили в «ОКБМ Африкантов», компании, сконструировавшей этот реактор.

комментарии
Валентин Меликов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 27 декабря 2016 22.30: боевики казнили жителя Даръа, смертник ИГ атаковал КПП под Мосулом

Вчера 22:30
308

Сирия сегодня: дань памяти Доктору Лизе, Иран отказался работать с американскими «создателями» ИГИЛ

Вчера 21:02
532

Новости США: Клинтон заговорила, Трамп разбил мечты Обамы, Мосул и Ракку освободят в 2018-м

Вчера 20:21
864

Сирия: в освобожденных кварталах восточного Алеппо открываются школы

Вчера 19:46
233

Сирия новости 27 декабря 2016 19.30: Турция нанесла урон ИГ в ходе боев в Алеппо, САА освобождает Хомс от боевиков

Вчера 19:30
961
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Не мытьем, так катаньем: Лондон и Париж пытаются давить на Сирию в ООН

3:23

Рюкзак, полный игрушек, испугал посетителей Trump Tower в Нью-Йорке

3:16

Российская хоккейная молодежка разгромила Латвию на чемпионате мира

3:02

Спецслужбам США придется доказывать существование «русских хакеров» в суде

2:55

Тайны Мертвого моря: на дне найдены новые свитки на неизвестном языке

2:51

Без извинений: Обама и Абэ почтили память погибших в Перл-Харборе

2:45

Столетие Октябрьской революции отметят без политики

2:40

Россия потребует от Болгарии объяснений поставок оружия боевикам в Сирии

2:31

СМИ узнали, что именно героин мог убить Джорджа Майкла

2:22

Донбасс: пользователи соцсетей комментируют блокаду, объявленную бойцами АТО

2:18

Стало известно, что стало причиной срочной эвакуации башни Трампа в Нью-Йорке

1:58

Россияне ответили, что им важнее — коллектив или зарплата

1:55
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Не мытьем, так катаньем: Лондон и Париж пытаются давить на Сирию в ООН
Читать
Закрыть