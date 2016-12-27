Белоярская АЭС начнет производство материалов для ядерной медицины

Екатеринбург, 27 декабря. Уже в 2018 года на расположенной в Свердловской области Белоярской АЭС может быть начало производство радиоактивного кобальта-60, который востребован в отечественной и мировой ядерной медицине. Подготовка к производству медицинских материалов осуществляется в рамках перспективных российских и международных проектов.

Производство кобальта-60 предполагается осуществлять на реакторе на быстрых нейтронах БН-600, работающего в составе Белоярской АЭС.