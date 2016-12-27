Россия или Британия: ученые сравнили уровень знаний школьников двух стран

Лондон, 27 декабря. Научные сотрудники из Института образования Высшей школы экономики и Университета Дарема впервые проанализировали прогресс учеников из разных стран в начальной школе. Исследования проводились среди первоклашек из России, Великобритании и Шотландии.

Специалисты для эксперимента использовали iPIPS — это международный инструмент для тестирования знаний детей при поступлении в начальную школу и их прогресса на протяжении первых 9 месяцев обучения. Аналогичный способ используют уже в течение нескольких десятилетий во многих европейских странах.

По результатам экспериментов оказалось, что российские дети на стартовой отметки обладают большими знаниями, чем остальные, однако прирост знаний больше все-таки у детей из Британии и Шотландии. Эксперты разъяснили, что это связано с тем, что российские школьники начинают учиться позже, поскольку другие идут в учреждение в возрасте 4-5 лет.