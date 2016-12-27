Божену Рынску потребовали выгнать из страны более 75 тысяч россиян

Москва, 27 декабря. За минувшую ночь стремительно выросло количество россиян, высказавшихся в пользу лишения гражданства скандально известной светской львицы и обозревателя Божены Рынски из-за ее высказываний о погибших в катастрофе рейса Ту-154. Под петицией на сайте change.org подписались уже 75 484 человека, и это количество растет с каждой минутой.

Напомним, после падения Ту-154, на борту которого находились почти все участники военного ансамбля имени Александрова, Божена Рынска на своей странице Facebook порадовалась гибели журналистов НТВ, летевших на том же самолете, подчеркнув, что у нее с ними личные счеты. Заявление и без того одиозной Рынски вызвало осуждение во всех слоях российского общества.