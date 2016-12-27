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МЧС подсчитало, сколько человек удалось спасти в этом году
Россия

МЧС подсчитало, сколько человек удалось спасти в этом году

Вчера 8:27
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МЧС подсчитало, сколько человек удалось спасти в этом году

Москва, 27 декабря. Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации в 2016 году при пожарах и чрезвычайных ситуациях спасло практически 230 тысяч человек. Об этом во вторник сообщил глава ведомства Владимир Пучков.

По его словам, естественно, главный показатель работы МЧС — это спасенные жизни. В уходящем году в России при пожарах, чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортных происшествиях и катастрофах сотрудниками ведомства были спасены 227 тысяч человек, а этот показатель на 8 тысяч человек больше, нежели в минувшем году, сообщает ТАСС.

По словам министра, в этом году в очередной раз удалось добиться уменьшения числа жертв при чрезвычайных ситуациях. Сейчас этот показатель уменьшился на 4,2%.

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Дана Балан
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