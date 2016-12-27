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Ученые рассказали о страшных последствиях строгих диет
Общество

Ученые рассказали о страшных последствиях строгих диет

Вчера 8:18
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Ученые рассказали о страшных последствиях строгих диет

Вашингтон, 27 декабря. Американские ученые, проведя очередные исследования, пришли к страшному выводу: есть прямая связь между соблюдением строгих диет и развитием алкогольной зависимости.

По мнению исследователей, риск возникновения зависимости от алкоголя увеличивается примерно на треть, если тот или иной человек употреблял менее 900 калорий в течение суток.

Как сообщается, исследования на тему проходили на протяжении десяти лет, в масштабном эксперименте участвовали около 1500 человек. Впрочем, найдя следствия, ученые пока не объяснили их причины.

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Алексей Громов
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