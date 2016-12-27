Региональные центры МЧС РФ ждет реорганизация

Москва, 27 декабря. МЧС РФ приняло решение укрупнить региональные центры, расположенные в каждом федеральном округе. В частности, серьезные изменения ждут Уральский, Сибирский, Приволжский и Центральный региональные центры.

Как сообщил глава спасательного ведомства Владимир Пучков, изменение структуры произойдет в рамках плана строительства и развития сил и средств МЧС России до 2020 года.

Чтобы усовершенствовать структуру, будут укрупнены Центральный и Сибирский региональные центры МЧС. Их наделят дополнительными полномочиями.

Помимо этого как органы управления будут упразднены Приволжский и Уральский региональные центры МЧС РФ. С другой стороны, реагирующие подразделения будут усилены, сообщил Пучков в интервью ТАСС.