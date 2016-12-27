Спасатели извлекли из воды 12 тел погибших при крушении Ту-154

Москва, 27 декабря. На месте крушения самолета Ту-154 в Чёрном море найдены тела 12 погибших и почти 160 фрагментов тел.

Об этом рассказали в правоохранительных органах России. Отмечается, что на 03.00 вторника на месте падения самолета обнаружено еще одно тело.

Общее число тел, найденных на месте катастрофы, достигает 12 человек.

За время поисковой операции, найдены 156 фрагментов тел. Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в Черном море утром в воскресенье. На борту находились 92 человека.