Черный ящик Ту-154 обнаружен в Черном море — источник

Сочи, 27 декабря. Один из бортовых самописцев воздушного судна Ту-154 министерства обороны, который потерпел крушение над Черным морем недалеко от Сочи, обнаружен и в ближайшее время будет извлечен из воды. Об этом во вторник сообщает источник в силовых структурах.

По данным источника, в районе авиакатастрофы обнаружены тела трех погибших и большое количество останков, сообщает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, один из очевидцев крушения Ту-154 дал показания, в которых заявил о странной посадке лайнера.

Помимо этого, отмечалось, что командир экипажа Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем, пытался посадить пассажирское судно на воду.