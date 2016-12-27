В Якутии изъято около 60 тысяч бутылок контрафактного алкоголя из Москвы

Якутск, 27 декабря. В Якутии изъято около 60 тысяч бутылок с ввезенным из Москвы под видом сладостей контрафактным алкоголем, сообщает пресс-служба Северо-Восточного линейного управления МВД на транспорте.

«В рамках операции «Алкоголь» в Нерюнгринском районе Якутии пресечен факт ввоза в республику трех 20-тонных контейнеров, в каждом из которых находилось по тысяче коробок контрафактной алкогольной продукции, ввезенной из Москвы. Изъято порядка 60 тыс. бутылок», — сообщает ведомство.

Отмечается, что контрафактный груз был указан в накладных как кондитерские изделия. Продукция были снабжена федеральными акцизными марками, имеющими признаки подделки.

В настоящее время контрафактный алкоголь изъят и направлен на химическое исследование, чтобы установить степень опасности его употребления. По признаком части 4 ст 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование» возбуждено уголовное дело.