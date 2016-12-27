Ученые рассказали, как изменить свою жизнь к лучшему всего за месяц

Москва, 27 декабря. Изменить свою жизнь можно всего лишь за месяц, если следовать правилам, которые были выявлены учеными-психологами. Главное, чтобы эти правила стали для человека привычкой — тогда изменения к лучшему начнут происходить сами собой.

Самое главное, по мнению исследователей, это позитивный настрой. Если человек сознательно начинает окружать себя позитивными эмоциями, словами и, что немаловажно, бескорыстными поступками — жизнь изменится к лучшему. Кроме того, важно ежедневно узнавать что-то новое — это заставит работать мозг, и не лгать — это позволит нормализовать эмоциональную сферу.

Кроме того, стать счастливее помогает постепенное избавление от ненужных вещей. А еще важно поменьше смотреть телевизор, утверждают ученые.