МИД РФ: Украина не предоставляет данные о задержанных россиянах

Москва, 27 декабря. Власти Украины упорно продолжают политику не предоставления информации о задержанных на территории государства гражданах России.

«Имеется достоверная информация о случаях, когда украинские спецслужбы проводили задержания граждан России под надуманными предлогами и жестко требовали признательных показаний об их «заданиях» от российских спецслужб», — приводит слова уполномоченного МИД России по вопросам прав человека Константина Долгова «Интерфакс».

В подобных случаях в консульства МИД России информация о задержании, как того требуют международные нормы, не предоставляется, что безусловно осложняет работу российским дипломатам.

«Проблема приняла системный характер», — подчеркнул Долгов, добавив, что «МИД России планирует и дальше добиваться поучения этих сведений».