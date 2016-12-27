Полтавченко назвал неактуальным объединение Петербурга и Ленобласти

Москва, 27 декабря. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко назвал нецелесообразным объединение северной столицы с Ленинградской областью. По мнению политика, этот вопрос сегодня не актуален.

Он также не считает город Санкт-Петербург областным центром. Полтавченко подчеркнул, что всегда представляет северную столицу городом федерального значения. Он также отметил, что тема объединения двух регионов не стоит на повестке дня в Москве.

При этом губернатор отметил высокий уровень сотрудничества со своим коллегой из Ленобласти Александром Дрозденко.