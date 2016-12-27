Более половины россиян постоянно участвуют в благотворительности

Москва, 27 декабря. Большинство жителей России делают денежные пожертвования, показал всероссийский опрос населения. При этом выяснилось, что женщины жертвуют чаще, зато мужчины отдают на благотворительность большие суммы.

По данным Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ, незнакомым нуждающимся переводили деньги 57% россиян. Из них много раз на благотворительность отдавали деньги 13%. Не приходилось делать никаких денежных пожертвований 41% россиян.

Директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ Ирина Мерсиянова отметила, что в течение последних лет доля людей, жертвующих деньги, существенно не меняется. Помогают те, кто склонен помогать. Но при этом их и не становится меньше, несмотря на кризис.

Отмечается изменение форм передачи средств. За последние шесть лет сократилось количество тех, кто подает милостыню или лично в руки нуждающимся. С другой стороны: возросло количество людей, жертвующих деньги с помощью мобильной связи, сообщают «Известия».

Отмечается также, что, по данным исследователей, существует прямая связь между уровнем образования и чувством сопричастности.