FAN-TV Лента новостей
Более половины россиян постоянно участвуют в благотворительности
Россия

Более половины россиян постоянно участвуют в благотворительности

Вчера 8:07
66

Более половины россиян постоянно участвуют в благотворительности

Москва, 27 декабря. Большинство жителей России делают денежные пожертвования, показал всероссийский опрос населения. При этом выяснилось, что женщины жертвуют чаще, зато мужчины отдают на благотворительность большие суммы. 

По данным Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ, незнакомым нуждающимся переводили деньги 57% россиян. Из них много раз на благотворительность отдавали деньги 13%. Не приходилось делать никаких денежных пожертвований 41% россиян. 

Директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ Ирина Мерсиянова отметила, что в течение последних лет доля людей, жертвующих деньги, существенно не меняется. Помогают те, кто склонен помогать. Но при этом их и не становится меньше, несмотря на кризис.

Отмечается изменение форм передачи средств. За последние шесть лет сократилось количество тех, кто подает милостыню или лично в руки нуждающимся. С другой стороны: возросло количество людей, жертвующих деньги с помощью мобильной связи, сообщают «Известия».

Отмечается также, что, по данным исследователей, существует прямая связь между уровнем образования и чувством сопричастности. 

комментарии
Олеся Волкова
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости Новороссии: обстрелы ДНР усилились в пять раз, танки ВСУ вблизи ЛНР, Ясиноватая под огнем минометов

Сегодня 17:05
75

Что думают израильтяне о России, Украине, США и ООН после резолюции Совбеза ООН

Сегодня 16:58
242

СБ ООН пытаются обмануть: Мураховский о химическом оружии и санкциях против Сирии

Сегодня 16:56
74

Какие ваши доказательства: зачем Запад раздувает сенсацию из слов главы РУСАДА о допинге

Сегодня 16:47
86

Сирия новости 28 декабря 2016 16.30: боевики ИГ обезглавили жителя Дамаска, Турция уничтожила 44 террористов в Алеппо

Сегодня 16:30
198
Показать еще
Прямая трансляция

Как спасти разодранную Украину и поддержать Донбасс в 2017 году. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Немецкая полиция нашла сообщника берлинского террориста

17:24

Первый вертолет Ка-226Т корабельного базирования создали в России

17:23

Суд Киева рассмотрит дело главы ЛНР Плотницкого в январе

17:22

Захарченко: Донбасс ждет, что «Минск» перестанет быть для Киева «шилом в одном месте»

17:18

Минск объяснил свое стремление укрепить отношения с Вашингтоном

17:17

Мутко после скандала с РУСАДА просит чиновников держать ухо востро с западными СМИ

17:14

Йоханссон обошла Эванса в списке самых кассовых актеров

17:12

Пять уголовных дел возбуждено на Урале на производителей суррогатного алкоголя

17:11

Советник Трампа объяснил Маккейну, чем опасны для США плохие отношения с Россией

17:08

Триста кубанцев пополнили воинские части ЮВО

17:06

Новости Новороссии: обстрелы ДНР усилились в пять раз, танки ВСУ вблизи ЛНР, Ясиноватая под огнем минометов

17:05

Российские дизайнеры подсказали лучшие украшения для новогодней елки

17:00
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Немецкая полиция нашла сообщника берлинского террориста
Читать
Закрыть