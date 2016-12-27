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Шанхайскую чиновницу осудили по обвинению в коррупции
Общество

Шанхайскую чиновницу осудили по обвинению в коррупции

Вчера 8:07
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Шанхайскую чиновницу осудили по обвинению в коррупции

Шанхай, 27 декабря. Лу Цзинь, бывшую партсекретаря города Чжаосян, входящего в «большой Шанхай» приговорили к 5 годам тюремного заключения за взятки, которые она получала от строительных компаний, работающих в этом городе. В общей сложности китайская чиновница получила более 1,3 млн юаней (более 12 млн рублей).

Шанхайский народный суд средней ступени приговорил коррумпированную чиновницу к 5 годам тюрьмы, постановив изъять все незаконно полученные средства и вдобавок оштрафовать чиновницу на 400 тысяч юаней.

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Валентин Меликов
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