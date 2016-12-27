В Токио придумали, как бороться с ИГ и другими боевиками в преддверии ОИ-2020

Токио, 27 декабря. Японское правительство хочет увеличить количество сотрудников одной из специальных служб страны — Следственного управления общественной безопасности. Об этом сегодня пишет газета «Асахи».

По данным издания, власти Японии пошли на такой шаг, чтобы обезопасить граждан в преддверии предстоящей летней Олимпиады-2020. Согласно законопроекту, в будущем году на антитеррористические меры предлагается выделить из бюджета примерно 127 млн долларов.

Отмечается, что в данной структуре после окончания холодной войны как-то числилось менее 1,5 тыс. сотрудников, но уже в наступающем году она превысит 1,6 тыс. человек. Главная задача структуры — сбор информации об экстремистских организациях, в том числе о террористической группировке «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ).