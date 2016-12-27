Более 16 тысяч бутылок поддельного алкоголя нашли сахалинские полицейские

Южно-Сахалинск, 27 декабря. Более 16 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции с признаками подделки изъяли полицейские на Сахалине.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД РФ, полиция провела операцию «Алкоголь». В ходе рейдов была найдена крупная партия спиртосодержащей продукции с признаками контрафактности. На этикетках продукции было написано, что в емкостях находится пищевой ароматизатор с 45-процентным содержанием этилового спирта.

Владелец продукции документов на товар предоставить не смог. Напомним, масштабные проверки начались после массового отравления «боярышником» в Иркутской области. От ядовитой жидкости погибли 77 человек.