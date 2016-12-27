Ученые рассказали, когда женщины выглядят хуже всего

Лондон, 27 декабря. Ученые из Великобритании в ходе очередных исследований ответили на вопрос, мучающий миллионы мужчин — когда же барышни выглядят хуже всего.

Как оказалось — в среду, и это не случайно. Исследователи объяснили сей факт тем, что это середина недели, к этому времени женщины изможденные и усталые, поэтому как следствие — не очень привлекательны, чем в другие дни,

Из-за этого, продолжают ученые, мужчинам следует держать данный факт в голове и ни в коем случае не назначать свидания на этот день, дабы не испортить впечатления. Запланировать флирт можно, допустим, на четверг.

