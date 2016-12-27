Самолет Jet Airways выкатился за пределы полосы в Гоа, есть раненые

Панаджи (Индия), 27 декабря. Пассажирское воздушное судно авиационной компании Jet Airways выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы в Гоа. Об этом авиаперевозчик сообщил в понедельник в микроблоге в социальной сети Twitter.

Пассажирский лайнер Boeing 737-800, следовавший в Мумбаи, должен был вылететь из аэропорта Даболим. На борту самолета находились 154 пассажира и семь членов экипажа. Для того, чтобы вывести пассажиров из самолета были применены надувные спасательные трапы.

Как стало известно, 12 пассажиров получили травмы, медики в настоящий момент оказывают им необходимую помощь.

По сообщению перевозчика, в настоящий момент делается все для того, чтобы инцидент не отразился на графике остальных рейсов в Гоа.