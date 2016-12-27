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В Венесуэлу везут 35 млн новых банкнот
Весь мир

В Венесуэлу везут 35 млн новых банкнот

Вчера 7:49
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В Венесуэлу везут 35 млн новых банкнот

Каракас, 27 декабря. В ближайшие минуты в Венесуэлу будет доставлена крупная партия банкнот номиналом 500 боливаров. Об этом со ссылкой на заявление президента страны Николаса Мадуро сообщает «Газета.ru».

«В 01:00 (08:00 мск) в страну, с задержкой в восемь дней, прибудут 35 миллионов банкнот номиналом 500 боливаров», — говорится в сообщении Мадуро.

Эта эмиссия станет крупнейшей, но не единственной в декабре 2016 года. Ранее в страну дважды доставлялись новые банкноты партиями по 13,5 и 11 млн купюр.

Сообщается, что необходимость эмиссии купюр большим номиналом вызвана высокими темпами инфляции в Венесуэле. По оценкам международного валютного фонда национальная валюта государства за 2016 год может обесцениться на 700%.

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Алексей Громов
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