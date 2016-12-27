Каир анонсировал скорое подписание договора по авиабезопасности с Москвой

Каир, 27 декабря. Соглашение между Россией и Египтом по авиабезопасности готово к подписанию. Об этом рассказал источник в парламенте Египта.

Отмечается, что документ готов для подписания правительствами двух стран. Египетские власти ожидают приезд российской делегации в течение ближайших дней. Как рассказали в Каире, парламентский комитет по туризму провел встречу с министром гражданской авиации Египта Шерифом Фатхи .

Политики обсудили ситуацию вокруг снятия запрета на полеты между РФ и Египтом. Как пишут «РИА Новости», на переговорах также коснулись соглашения по авиационной безопасности. Вскоре будет направлено приглашение российским экспертам для ознакомления с мерами безопасности в аэропортах.

Напомним, полеты в Египет были приостановлены после катастрофы российского пассажирского самолета на Синае в конце октября 2015 года.