Установлена личность мужчины, расстрелявшего троих полицейских в Москве

Москва, 27 декабря. Сотрудникам московской полиции удалось в краткие сроки установить личность мужчины, устроившего стрельбу в подъезде дома на Ельнинской улице. В ходе перестрелки ранения из неизвестного оружия получили трое полицейских и двое гражданских лиц.

«Четверо пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение, одному сотруднику полиции помощь оказана на месте. Личность стрелявшего установлена. Принимаются меры к задержанию преступника», — указано в сообщении, распространенном пресс-службой столичной полиции.