Ученые сравнили уровень знаний школьников РФ и Британии

Москва, 27 декабря. Исследователи из Института образования Высшей школы экономики и Университета Дарема (Британия) впервые провели тест для сравнения прогресса детей из разных стран в начальной школе. Как сообщает пресс- служба ВШЭ, на первом этапе сравнению подверглись первоклассники из России, Великобритании и Шотландии.

Один из авторов исследования, директор Центра мониторинга качества образования Института образования ВШЭ Елена Карданова подчеркивает, что это первое международное исследование детей, позволяющее сравнить подготовленность детей при поступлении в школу и их прогресс за первый год обучения в разных странах.

Для анализа данных ученые использовали iPIPS — международный инструмент для исследования знаний детей на входе в начальную школу и их прогресса в течение первого года обучения. Подобный метод анализа используют уже более 20 лет во многих странах Европы.

Детей для сравнения тестировали в сентябре и мае. Согласно результатам исследований, дети из РФ на стартовой точке знают больше, но прирост знаний больше у англичан и шотландцев.

По мнению ученых, это объясняется тем, что российские школьники начинают учиться позже (англичане поступают в школу в 4-5 лет), и на стартовой точке они знают гораздо больше. При поступлении в первый класс их уровень образования находится примерно на одном уровне в выпускниками первого класса Шотландии и Британии.