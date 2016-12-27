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Обнаружен один из черных ящиков самолета Ту-154
Россия

Обнаружен один из черных ящиков самолета Ту-154

Вчера 7:35
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Обнаружен один из чёрных ящиков самолёта Ту-154

Сочи, 27 декабря. На месте крушения самолета Ту-154 в Черном море обнаружен один из черных ящиков самолета Ту-154. Как сообщает ТАСС, в ближайшее время он будет извлечен из-под воды 

Добавим, что для безостановочной работы поисковых групп в ночное время  в акватории Черного моря на место крушения самолета  доставлено специальное световое оборудование.

Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «С наступлением темноты акватория моря подсвечивается прожекторами большой мощности и световыми башнями», — уточнил генерал-майор.

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Алексей Громов
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