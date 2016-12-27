Роспотребнадзор наткнулся в Иркутске на 13 тыс литров опасного стеклоочистителя

Иркутск, 27 декабря. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Иркутской области обнаружили склад со стеклоомывающей незамерзающей жидкостью.

Как показала экспертиза, содержание метанола в жидкости превышает норму с более чем в 500 раз.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, на складе находилось более 2,7 тысяч пластиковых емкостей общим объём 13,5 тысяч литров со стеклоомывающей жидкостью Polar Star. Как выяснили эксперты, норма содержания метанола в жидкости превышала допустимые 528 раз. Представитель хозяина товара не смог предоставить документы на продукцию.

Напомним, ранее в регионе произошло массовое отравление «боярышником». Погибли десятки человек.