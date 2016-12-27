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Китай отправит к Марсу зонд в 2020 году
Технологии

Китай отправит к Марсу зонд в 2020 году

Вчера 7:31
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Китай отправит к Марсу зонд в 2020 году

Пекин, 27 декабря. Первый китайский зонд отправится на орбиту Марса в 2020 году. Об этом сообщается в обнародованном 27 декабря докладе о космической деятельности Китая в 2016 году.

«Китай намерен предпринять свою первую миссию по исследованию Марса, а также освоить ключевые технологии по выходу на орбиту, посадке и исследованиям поверхности», — говорится в докладе о предстоящей марсианской миссии КНР.

В документе сообщается о намерении Китая активизировать разработку технологий, которые позволят проводить изучение Юпитера и доставлять на Землю образцы грунта с Марса и поверхности астероидов. Также в планах КНР на ближайшие пять лет увеличить  количество запусков тяжелых ракет и расширить базу данных о космическом мусоре.

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Алексей Громов
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