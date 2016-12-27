Китай планирует покорить обратную сторону Луны к 2018 году

Пекин, 27 декабря. Китайские инженеры, работающие в космической отрасли, уверены что уже в 2018 году смогут обеспечить мягкую посадку спутника «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны. Предполагается, что спутник должен достигнуть точки Лагранжа L2 над обратной стороной Луны, где тяготение Луны и Земли уравновешивается.

В целом в рамках китайской лунной программы, описанной в так называемой «Белой книге», планируется целый ряд беспилотных миссий на Луну — зонд «Чанъэ-3» совершил первую за 37 лет после советской станции «Луна-24» мягкую посадку на Луну в 2013 году и доставил луноход «Юйту», «Чанъэ-4» достигнет обратной стороны Луны, а зонды «Чанъэ-5» и «Чанъэ-6» попробуют не только приземлиться, но и вернуться с Луны обратно.