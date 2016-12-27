Первая ласточка: на корейских авиалиниях дебоширов будут усмирять электрошокерами

Сеул, 27 декабря. Южнокорейская авиакомпания Korean Air собирается потребовать от своих сотрудников более активно применять электрошокеры для усмирения дебоширов во время полетов, сообщили представители компании журналистам.

Как сообщает Yonhap, по словам представителей компании, сейчас применение электрошокеров разрешается лишь при наличии серьезной угрозы экипажу, пассажирам или безопасности полета. По мнению службы безопасности, ограничений слишком много, поэтому в авиакомпании собираются изменить правила.

В Korean Air пообещали «решительно реагировать» на случаи насилия на борту, которые могут оказать угрозу экипажу или пассажирам.

Как отмечает издание, по данным Минтранса Южной Кореи, с 2012 по 2015 годы более чем в два раза выросло количество опасных инцидентов во время полетов.