Американская цензура: Трамп упрекнул СМИ в утаивании информации

Вашингтон, 27 декабря. Американские СМИ ничего не рассказывают о благотворительных инициативах избранного президента США. Об этом в Twitter написал Дональд Трамп.

«Я отдал миллионы долларов фонду DJT Foundation, а также смог привлечь и получить дополнительно еще миллионы», — пишет республиканец, вопрошая — а где же СМИ, почему они ничего об этом не пишут.

I gave millions of dollars to DJT Foundation, raised or recieved millions more, ALL of which is given to charity, and media won't report! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2016

По мнению избранного президента США, средства массовой информации, безусловно, зная о социальных инициативах республиканца, игнорируют эту информацию. «Все деньги отданы на благотворительность, а СМИ об этом не сообщают», — негодует Дональд Трамп.