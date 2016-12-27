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Полиция КНР остановила попытку суицида пожилого китайца в прямом эфире
Происшествия

Полиция КНР остановила попытку суицида пожилого китайца в прямом эфире

Вчера 7:16
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Полиция КНР остановила попытку суицида пожилого китайца в прямом эфире

Пекин, 27 декабря. В китайской провинции Аньхой  сотрудники полиции пресекли попытку суицида, которую пытавшийся покончить с собой мужчина транслировал в одну из социальных сетей. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает агентство Global Times.

ЧП произошло в городе Хэфэй. Местное агентство «Аньхо шанбо» сообщает, что 52-летний житель города отправил своей бывшей возлюбленной сообщение о намерении свести счеты с жизнью. Также мужчина сообщил, что будет транслировать собственный суицид в одной из социальных сетей.

Женщина не стала следить за происходящим, а сообщила о странном СМС в полицию.  Приехавшие на место стражи порядки успели остановить мужчины, который собирался принять большую дозу снотворных препаратов.

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Алексей Громов
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