Полиция КНР остановила попытку суицида пожилого китайца в прямом эфире

Пекин, 27 декабря. В китайской провинции Аньхой сотрудники полиции пресекли попытку суицида, которую пытавшийся покончить с собой мужчина транслировал в одну из социальных сетей. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает агентство Global Times.

ЧП произошло в городе Хэфэй. Местное агентство «Аньхо шанбо» сообщает, что 52-летний житель города отправил своей бывшей возлюбленной сообщение о намерении свести счеты с жизнью. Также мужчина сообщил, что будет транслировать собственный суицид в одной из социальных сетей.

Женщина не стала следить за происходящим, а сообщила о странном СМС в полицию. Приехавшие на место стражи порядки успели остановить мужчины, который собирался принять большую дозу снотворных препаратов.