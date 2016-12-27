Свыше 30 человек в КНР обвиняются в мошенничестве с банковскими счетами

Шанхай, 27 декабря. Прокуратура района Пудун в Шанхае предъявила обвинение в банковском мошенничестве 34 выходцам с Тайваня и материкового Китая. Им удалось незаконно присвоить около 3 млн юаней (около 430 тыс долларов) с банковских счетов частных клиентов.

Как пишет газета «Шанхай жибао», преступную банду возглавляли выходцы с Тайваня. Группировка базировалась в Индонезии. Полиции удалось выйти на след преступников в октябре 2015 года. По версии следствия, злоумышленники обзванивали телефонные номера и представлялись сотрудниками полиции.

Они предлагали перевести деньги на «безопасные» счета. Таким образом они обманули 130 жителей материкового Китая.