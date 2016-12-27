Импичмент президента расколол правящую партию Южной Кореи

Сеул, 27 декабря. Раскол внутри правящей партии Южной Кореи «Сэнури» произошел после объявления об импичменте президента страны Пак Кын Хе — группа влиятельных депутатов объявила главную партию страны дискредитированной и отказалась от членства в ней ради создания новой политической силы. Себя новая политическая партия объявила «подлинными консерваторами».

«Сторонники Пак Кын Хе забыли об истинных ценностях консерватизма, что привело к потере доверия народа, — передает агентство Yonhap выдержки из заявления формирующейся партии. — Их лояльность президенту, игнорирование голоса народа и правды позволила Цой Сун Силь [подруге президента, обвиненной в коррупционной деятельности — прим. ФАН] вмешиваться в государственные дела».