Комплексы «Панцирь-С1» усилили систему ПВО Западной Сибири

Новосибирск, 27 декабря. Новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1», прибывшие в Новосибирск, усилят региональную систему ПВО. Об этом передает ТАСС.

«ЗРПК заступят на боевое дежурство по защите важных военных и промышленных объектов в зоне ответственности Центрального военного округа (ЦВО)», — рассказал журналистам помощник командующего войсками ЦВО Ярослав Рощупкин.

По словам полковника, зенитчики с успехом завершили контрольные стрельбы, которые прошли в Астраханской области. «Расчеты совершили марш протяженностью около 4 тысяч километров по железной дороге», — уточнил Рощупкин.

Добавим, что вооружение ЗРПК «Панцирь-С1» обеспечивает поражение всех типов целей и предназначен для ближнего прикрытия от воздушного нападения .

