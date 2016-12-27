Столб пепла над вулканом Богослов на Аляске достиг 9 км

Вашингтон, 27 декабря. Расположенный на Алеутских островах близь побережья Аляски вулкан Богослов выбросил девятикилометровой столб пепла, идет извержение, сообщает Обсерватория штата Аляска.

Ученые проанализировали данные сделанных с земной орбиты спутников и пришли к выводу, что высот столба пепла над вулканом Богослов достигла 9,1 километра.

«Замеры температуры в верхнем слое облаков указывают на то, что пепел достиг высоты 9,1 км. Ветер дует в основном с запада или юго-запада. Мы ввели высший, красный код опасности извержения», — сообщают ученые.

Сообщается, что в 98 км от вулкана расположен город Уналашка в котором проживает более 4 тысяч человек.

Напомним, сегодня также стало известно о двухкилометровом столбе пепла над вулканом Эбеко на курильском острове Парамушир.