МИД РФ: Власти США оставят Трампу «выжженную землю» вместо дружбы с Россией

Москва, 27 декабря. Действующие власти Соединенных Штатов делали и сделают все, чтобы максимально осложнить для избранного президента США Дональда Трампа восстановление нормальных отношений с Россией, заявил уполномоченный МИД РФ по правам человека Константин Долгов. То же касается новых законопроектов и персональных санкций.

«Трампу достается тяжелое наследие от уходящей администрации, которая, очевидно, хочет оставить после себя «выжженную землю» на месте российско-американских отношений», — отметил Долгов в интервью «Русской газете», напомнив о гражданах России, захваченных американскими спецслужбами по необоснованным обвинениям.

Долгов выразил надежду, что новая администрация США предпримет шаги для защиты пострадавших от американского законодательства россиян.