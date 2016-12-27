Молодежка из России проиграла канадцам в стартовом матче ЧМ по хоккею

Торонто (Канада), 27 декабря. Молодежная сборная России в первом матче стартовавшего в Канаде чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет уступила хозяевам льда.

Подопечные Валерия Брагина проиграли родоначальникам хоккея с шайбой со счетом 3:5, в составе российской сборной отличились Сергачев, Капризов и Рыков. Успех сборной Канаде принесли Йост, Руа, Барзал и дважды забивший Стром.

Кроме того, в первый день турнира шведы переиграли сборную Дании (6:1), точно с таким же счетом команда США обыграла латвийцев, а сборная Чехи в упорном поединке с Финляндией склонила чашу весов в свою пользу — 2:1.

Добавим, что следующий матч россияне проведут уже сегодня против команды Латвии. Начало игры — ровно в полночь по московскому времени.