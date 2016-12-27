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Это не ваша страна: министр обороны Израиля призвал евреев уезжать из Франции
Политика

Это не ваша страна: министр обороны Израиля призвал евреев уезжать из Франции

Сегодня 6:50
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Это не ваша страна: министр обороны Израиля призвал евреев уезжать из Франции

Тель-Авив, 27 декабря. Глава Минобороны Израиля Агвидор Либерман призвал живущих во Франции евреев возвращаться в Израиль, объявив, что Европа больше не может считаться гостеприимной по отношению к евреям. Резкие комментарии прозвучали в связи с готовящейся во Франции конференции по миру на Ближнем Востоке.

«Вероятно, настало время сказать евреям во Франции: «Это не ваша страна, это не ваша земля, уезжайте из Франции и приезжайте в Израиль», — объявил Либерман на заседании партии «Наш дом Израиль».

Конференцию по миру на Ближнем Востоке, в которой должны принять участие около 70 государств, Либерман назвал «трибуналом против Израиля и его доброго имени», «современным делом Дрейфуса» и «заговором против евреев».

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Валентин Меликов
#агвидор либерман
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