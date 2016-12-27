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Развитие Северного Кавказа обсудят на правительственной комиссии во главе с Медведевым
Политика

Развитие Северного Кавказа обсудят на правительственной комиссии во главе с Медведевым

Вчера 6:35
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Развитие Северного Кавказа обсудят на правительственной комиссии во главе с Медведевым

Москва, 27 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет сегодня заседание комиссии по социально-экономическому развитию Северокавказского федерального округа, сообщает пресс-служба кабинета министров.

В заседании также примут участие вице-премьер Александр Хлопонин, министр энергетики Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, другие представители кабмина и ведомств, главы регионов.

«Участники заседания обсудят актуальное состояние и вопросы развития топливно-энергетического комплекса в СКФО, а также планы работы правительственной комиссии в 2017 году», — говорится в сообщении кабинета министров.

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Алексей Громов
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