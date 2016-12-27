Путин обсудит с членами Госсовета различные аспекты глобальных экологических проблем

Москва, 27 декабря. Тема роли России в решении глобальных экологических проблем станет главной на предстоящем сегодня в Кремле заседании Госсовета под председательством Владимира Путина.

«На заседании будут рассмотрены роль и место России в решении глобальных экологических проблем, основные задачи долгосрочного экологически устойчивого развития России», — сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что основными докладчиками на заседании будут министр РФ природных ресурсов и экологии Сергей Донской, а также глава Челябинской области Борис Дубровский.