FAN-TV Лента новостей
Путин обсудит с членами Госсовета различные аспекты глобальных экологических проблем
Россия

Путин обсудит с членами Госсовета различные аспекты глобальных экологических проблем

Вчера 6:30
99

Путин обсудит с членами Госсовета различные аспекты глобальных экологических проблем

Москва, 27 декабря. Тема роли России в решении глобальных экологических проблем станет главной на предстоящем сегодня в Кремле заседании Госсовета под председательством Владимира Путина.

«На заседании будут рассмотрены роль и место России в решении глобальных экологических проблем, основные задачи долгосрочного экологически устойчивого развития России», — сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что основными докладчиками на заседании будут министр РФ природных ресурсов и экологии Сергей Донской, а также глава Челябинской области Борис Дубровский.

комментарии
Алексей Громов
#владимир путин
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: США открестились от ИГИЛ, Алеппо в надежных руках

Сегодня 10:02
134

Экономист: Украина может падать в пропасть бесконечно

Сегодня 9:40
167

Сирия: САА отбила наступление боевиков на Алеппо

Сегодня 9:20
239

Битва за Дейр-эз-Зор: сирийская авиация уничтожила топливный склад ИГИЛ

Сегодня 9:08
158

Сирия новости 28 декабря 2016 7.00: у Пальмиры готовится битва за газ, в Ракке коалиция снова отбомбилась по союзникам

Сегодня 7:00
901
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

«Правосеки» похвастались уничтожением мемориала жертвам крушения Ту-154 в Одессе

10:20

Пьяный мужчина в Ленобласти жестоко избил женщину на глазах ребенка

10:19

МВД Ирака оценило количество боевиков ИГИЛ в стране

10:17

Киев рассказал, когда состоится встреча Трампа и Порошенко

10:17

Петербурженка заставила полицию искать экс-мужа, сбежавшего от нее в Норвегию

10:15

Ученые предсказали человечеству вымирание через десять лет

10:09

Сирия сегодня: США открестились от ИГИЛ, Алеппо в надежных руках

10:02

Командир разбившегося Ту-154 официально не опознан

10:00

Донецк, Дебальцево и южные села ДНР попали под минометный обстрел ВСУ

9:56

Франция и Британия включили в проект резолюции ООН санкции против Сирии

9:55

Труп мужчины с бабочкой выловили у ресторана «Русская рыбалка» в Петербурге

9:54

Автобус взорвался на востоке Ливана, один человек погиб

9:47
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
«Правосеки» похвастались уничтожением мемориала жертвам крушения Ту-154 в Одессе
Читать
Закрыть