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Американские астрономы вычислили параметры орбиты Планеты Икс
Технологии

Американские астрономы вычислили параметры орбиты Планеты Икс

Вчера 6:37
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Американские астрономы вычислили параметры орбиты Планеты Икс

Нью-Йорк, 27 декабря. По мнению астрономов из американского Йельского университета, загадочная «Планета Икс», таинственный темный гигант, чья орбита пролегает на окраинах Солнечной системы, вполне может быть реальным небесным телом — ученым удалось вычислить предположительную орбиту девятой планеты по возмущениям, которые она вносит в движение мелких тел пояса Койпера.

Год далекой планеты длится, по предположению ученых, порядка 16 725 земных лет, а ее масса — от 6 до 12 масс Земли. Предположительно, это крупная и твердая «суперземля», у которой может быть плотная атмосфера из легких элементов. Астрономам удалось даже определить вероятный сектор небесного свода, в котором сейчас находится эта планета и теперь обнаружение ее — дело времени.

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Валентин Меликов
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