Эпидемический порог по гриппу превышен в 42 регионах России

Москва, 27 декабря. Как сообщили представители Роспотребнадзора, за минувшую неделю превышение эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ наблюдалось в 42 регионах России. Больше всех болеют гриппом в Центральном и Северо-Западном федеральном округах.

Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, наибольшее количество госпитализированных в связи с заболеванием гриппом и ОРВИ наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге, следом идут Красноярский край и Свердловская область.

«Преобладает доля вируса гриппа, на вирусы гриппа приходится 64% всех находок, из них преимущественно это вирус AH3N2», — сообщила Попова РИА Новости.

Роспотребнадзор рекомендует строго соблюдать правила профилактики гриппа и «набраться терпения».