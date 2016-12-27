В оставшемся без электричества поселке Нелькан ждут два генератора из Хабаровска

Хабаровск, 27 декабря. Вертолет МЧС Ми-26 доставит в Нелькан два дизель-генератора мощностью 400 кВт, которые позволят полностью восстановить подачу электричества в поселке.

Вертолет с оборудованием и необходимыми для его монтажа специалистами на борту уже вылетел к поселку. Его прибытие к месту назначения ожидается к 16.00 по местному времени (9.00 мск).

«27 декабря 2016 года вертолет Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел в поселок Нелькан Хабаровского края, где произошло возгорание на электростанции, в результате чего поселок остался без электроэнергии», — цитирует слова заместителя начальника Дальневосточного регионального центра МЧС России по защите, мониторингу и предупреждению ЧС Алексея Фомкина ТАСС.

Вместе с генераторами в Нелькан также доставят горюче-смазочные материалы, кабели и тепловые пушки.

Напомним, в поселке Нелькан, который находится в Ааяно-Майском районе Хабаровского края, 25 декабря произошел пожар на дизельной электростанции. Огнем были уничтожены все пять генераторов, обеспечивавших населенный пункт электричеством. В настоящее время больница и котельные поселка получают электричество от резервных источников, в Нелькане в штатном режиме работает детский сад.