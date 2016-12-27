FAN-TV Лента новостей
В оставшемся без электричества поселке Нелькан ждут два генератора из Хабаровска
Происшествия

В оставшемся без электричества поселке Нелькан ждут два генератора из Хабаровска

Сегодня 6:22
73

В оставшемся без электричества поселке Нелькан ждут два генератора из Хабаровска

Хабаровск, 27 декабря. Вертолет МЧС Ми-26 доставит в Нелькан два дизель-генератора мощностью 400 кВт, которые позволят полностью восстановить подачу электричества в поселке.

Вертолет с оборудованием и необходимыми для его монтажа специалистами на борту уже вылетел к поселку. Его прибытие к месту назначения ожидается к 16.00 по местному времени (9.00 мск).

«27 декабря 2016 года вертолет Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел в поселок Нелькан Хабаровского края, где произошло возгорание на электростанции, в результате чего поселок остался без электроэнергии», — цитирует слова заместителя начальника Дальневосточного регионального центра МЧС России по защите, мониторингу и предупреждению ЧС Алексея Фомкина ТАСС.

Вместе с генераторами в Нелькан также доставят горюче-смазочные материалы, кабели и тепловые пушки.

Напомним, в поселке Нелькан, который находится в Ааяно-Майском районе Хабаровского края, 25 декабря произошел пожар на дизельной электростанции. Огнем были уничтожены все пять генераторов, обеспечивавших населенный пункт электричеством. В настоящее время больница и котельные поселка получают электричество от резервных источников, в Нелькане в штатном режиме  работает детский сад.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Донбасс так просто не возьмешь: Турчинов мечтает захватить ДНР и ЛНР в 2017 году

Сегодня 17:52
137

Сирия сегодня: длинный язык Джонсона, победа САА над группами ИГИЛ в Алеппо и Эс-Сувейде

Сегодня 17:45
196

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Сегодня 17:32
79

Сирийское правительство и UNICEF привезли в Манбидж учебники, чтобы поддержать арабов

Сегодня 17:25
85

Онищенко о последствиях отравления «Боярышником»: Людей убило алкогольное лобби

Сегодня 17:14
123
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Подготовленные в Косово боевики ИГИЛ возвращаются из Сирии воевать в Европу

18:18

Популярная модель iPhone может исчезнуть в 2017 году

18:17

МВД опровергло задержание замглавы подмосковной полиции по подозрению в убийстве

18:03

ДНР: миссия ОБСЕ попала под обстрел силовиков в Донбассе

18:01

Иран может предоставить ВКС РФ базу «Хамадан»

18:00

Глава Минтранса РФ объяснил, почему не сможет запретить эксплуатацию Ту-154

17:58

Катер «Спасатель Кононенко» пополнил состав Северного флота

17:55

Медведев рассказал о росте задолженности Северного Кавказа за электроэнергию

17:52

Донбасс так просто не возьмешь: Турчинов мечтает захватить ДНР и ЛНР в 2017 году

17:52

Соколов рассказал, как пройдет расшифровка черного ящика Ту-154

17:48

Сирия сегодня: длинный язык Джонсона, победа САА над группами ИГИЛ в Алеппо и Эс-Сувейде

17:45

Летчики ВКС РФ на российской базе в Армении сдают экзамены на квалификацию

17:36
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Подготовленные в Косово боевики ИГИЛ возвращаются из Сирии воевать в Европу
Читать
Закрыть