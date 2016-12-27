Череда жутких ДТП в Китае: погибли как минимум 5 человек

Шаньдун (Китай), 27 декабря. Череда из 13 последовавших друг за другом дорожно-транспортных происшествий в Поднебесной стали причиной гибели как минимум пяти человек.

Как передает агентство Xinhua, транспортный коллапс случился в понедельник вечером в провинции Шаньдун, что на побережье Китая. Ужасные погодные условия, а именно снег с дождем, стали виной сразу 13 аварий.

Массовое столкновение произошло на трассе, которая соединяет Пекин и Шанхай в районе уезда Цзиян. Местные спасатели сообщают как минимум о пяти погибших, еще 25 человек получили травмы разной степени тяжести.

Расследования на месте ДТП продолжается.