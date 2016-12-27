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ВКС РФ доставили подарки детям Сирии на авиабазу «Хмеймим»
Общество

ВКС РФ доставили подарки детям Сирии на авиабазу «Хмеймим»

Вчера 6:15
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ВКС РФ доставили подарки детям Сирии на авиабазу «Хмеймим»

Дамаск, 27 декабря. Перед Новым годом в Сирию силами ВКС РФ было доставлено 45 тонн новогодних подарков в рамках акции «Дети России — детям Сирии». Транспортный самолет российской военной авиации привез собранные по всем уголкам России подарки.

Кроме обычных подарков, фруктов и открыток, в каждый из тысяч подарков для сирийских детей вошли сувениры, характерные для регионов России. В кампании приняли участие суворовцы, нахимовцы, кадеты и ученики школ более чем в десяти регионах России.

«Вологодские школьники передали в Сирию поделки народных промыслов — льяные кружева, берестяные туески, игрушки из шерсти, матрешки и керамические игрушки. Их сверстники из Курской области решили порадовать маленьких сирийцев поделками собственного изготовления с традиционным символом курщины — курским соловьем», — указано в сообщении Минобороны.

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Валентин Меликов
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Террористы обстреляли посольство РФ в Сирии
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