ВКС РФ доставили подарки детям Сирии на авиабазу «Хмеймим»

Дамаск, 27 декабря. Перед Новым годом в Сирию силами ВКС РФ было доставлено 45 тонн новогодних подарков в рамках акции «Дети России — детям Сирии». Транспортный самолет российской военной авиации привез собранные по всем уголкам России подарки.

Кроме обычных подарков, фруктов и открыток, в каждый из тысяч подарков для сирийских детей вошли сувениры, характерные для регионов России. В кампании приняли участие суворовцы, нахимовцы, кадеты и ученики школ более чем в десяти регионах России.