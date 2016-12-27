Дрожь земли: в Китае произошло землетрясение магнитудой 4,8

Чунцин (Китай), 27 декабря. Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали сейсмологи Поднебесной в муниципалитете Чунцин, что в центральной части Китайской народной республики.

Как сообщает ТАСС, толчки сотрясли землю примерно в половину девятого утра (03:17 мск) во вторник 27 декабря. По уточненным данным, трясло район Жунчан, очаг землетрясения залегал ориентировочно в недрах на глубине около 10 километров.

По данным местных специалистов, разрушений зданий в ходе землетрясения, а также пострадавших и жертв нет.

