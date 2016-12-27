В Чикаго за рождественские выходные в бандитских разборках погибли 12 человек

Вашингтон, 27 декабря. На рождественские выходные в Чикаго были застрелены 12 человек, всего в городе открывали огонь 27 раз, сообщает местная полиция.

Практически все перестрелки произошли в неблагополучных районах города, расположенных на юге и западе Чикаго. Полиция отмечает, что все зафиксированные в городе за время рождественских праздников конфликты с применением огнестрельного оружия были бандитскими разборками.

По данным полиции в Чикаго за 2016 год произошло 3,5 тысячи перестрелок, в которых погибли 753 человека. Правоохранительные органы города подчеркивают, что по сравнению с 2015 годом количество погибших от огнестрельных ранений жителей города выросло в полтора раза.