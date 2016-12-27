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Пилота вертолета на Дальнем Востоке обвинили в утоплении пассажиров
Россия

Пилота вертолета на Дальнем Востоке обвинили в утоплении пассажиров

Вчера 5:52
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Пилота вертолета на Дальнем Востоке обвинили в утоплении пассажиров

Хабаровск, 27 декабря. СК РФ завершил расследование уголовного дела по факту гибели в августе 2015 года пяти человек при крушении в Охотском море вертолета Ми-8Т. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, в крушении воздушного судна и смерти пассажиров виноват командир вертолета. Он обвиняется по статье 263 Уголовного кодекса РФ, дело передано Тугуро-Чумиканский районный суд.

Напомним, что инцидент произошел 15 августа 2015 года. Вертолет, на борту которого находились 16 человек, потерпел крушение в 30 метрах от берега на глубине около 10 метров.
 

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Алексей Громов
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